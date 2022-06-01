Об этом сообщил член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков.
"Мы очень благодарны Жиркову и Мамаеву за то, что они в трудную минуту пришли к нам на помощь, помогли сохранить место в премьер-лиге и выполнить основную задачу. В ближайшее время мы определимся, но, скорее всего, контракты с ними мы продлевать не будем. Потому что мы все-таки хотим ориентироваться на доморощенных молодых спортсменов", - цитирует Терюшкова РИА Новости.
Защитник Юрий Жирков в составе "Химок" провел 3 матча (122 минуты), результативными действиями в этих играх 38-летний футболист не отметился.
Полузащитник Павел Мамаев за "Химки" сыграл в 7 матчах (415 минут), в этих играх он отметился 1 желтой карточкой.
"Химки" в таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) финишировал на 13-м месте и попали в стыковые матчи. В переходных встречах подопечные Сергея Юрана по сумме двух матчей обыграли "СКА-Хабаровск" (0:1, 3:0) и сохранили прописку в РПЛ на следующий сезон.
Мамаев и Жирков близки к уходу из "Химок"
"Химки" с большой долей вероятности не продлят контракты с защитником Юрием Жирковым и полузащитником Павлом Мамаевым.
Фото: ФК "Химки"