2 мая исполком УЕФА отстранил на сезон-2022/23 российские клубы от еврокубков. "Зенит", "Сочи", ЦСКА и "Динамо" направили апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) на это решение УЕФА. Также это решение оспорил и Российский футбольный союз (РФС).
Напомним, что в феврале ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных турниров.
"Скажу честно, шансы минимальны. Даже если там принято будет решение, что наши клубы каким-то чудом будут участвовать, я не представляю, как мы станем играть. Думаю, что в данной ситуации все команды будут всячески показывать свое нежелание играть с нами.
Я не верю, что мы сыграем в следующем сезоне Лиги чемпионов", - приводит слова Аршавина РБК Спорт.
"Зенит" стал чемпионом России по итогам сезона-2021/22. Петербургский клуб должен был сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2022/23. Место сине-бело-голубых займет шотландский "Селтик". Последний матч еврокубков "Зенит" провел против "Бетиса" 24 февраля (0:0).
Аршавин: не верю, что мы сыграем в следующей Лиге чемпионов
Заместитель генерального директора "Зенита" по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился мнением о шансах российских клубов сыграть в еврокубках в следующем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"