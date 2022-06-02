"Почему надо жалеть, что перешёл в "Зенит"? Это же не в "Уфу" или "Арсенал". В "Зените" можно и посидеть … Думаю, что будет пробивать себе место в "Зените". Может ли Арсен уйти в аренду? Пока об этом речи не идёт.
Семак в него очень верит, насколько я знаю со слов Арсена и других людей… В "Урале" его показатели как защитника были лучшие в России", - цитирует Алханова "РБ Спорт".
Адамов перешел в "Зенит" из "Урала" в зимнее трансферное окно. Сообщалось, что сумма трансфера составила пять миллионов евро.
В составе питерцев россиянин вышел на поле в четырех матчах Российской Премьер-лиги, но результативными действиями не отметиться не успел.
"Зенит" по итогам сезона национального первенства завоевал золотые медали – они стали для сине-бело-голубых четвертыми подряд.
"Урал" завершил розыгрыш чемпионата страны на 12-й строчке турнирной таблицы – подопечные Игоря Шалимова записали себе в актив 33 очка в 30-ти играх.
Дедушка Адамова: "Зенит" - не "Уфа", можно и посидеть. Семак очень верит в Арсена
Бывший вице-президент "Ахмата" и дедушка защитника "Зенита" Арсена Адамова Хайдар Алханов высказался о будущем футболиста.
Фото: ФК "Зенит"