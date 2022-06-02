"Имеет опыт работы с игроками "Динамо" в сборной? Был короткий отрезок, чтобы показать. Он остался без работы практически, поэтому вернулся в "Ростов". Он не для того в "Ростов" возвращался, чтобы перебегать в "Динамо", - цитирует Силкина "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что "Динамо" рассматривает на должность главного тренера команды наставника ростовчан Валерия Карпина. Сообщалось, что российский специалист готов возглавить бело-голубых при условии, что спортивным директором москвичей станет Алексей Рыскин, занимающий аналогичный пост в "Ростове". Позднее слухи опроверг сам Карпин.
Силкин – о вероятности появления Карпина в "Динамо": он не для того в "Ростов" возвращался, чтобы перебегать
Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин высказался о вероятности назначения Валерия Карпина наставником команды.
Фото: ФК "Ростов"