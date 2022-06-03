"Останется ли Лисакович в "Рубине"? Не знаю, у меня нет ответа", - приводит слова агента РБ Спорт.
Нападающий Виталий Лисакович перешел в "Рубин" в зимнее трансферное окно из "Локомотива". Контракт 24-летнего белоруса с казанцами рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,7 млн евро.
За "Рубин" Лисакович провел 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.
"Рубин" по итогам сезона-2021/22 напрямую вылетел в ФНЛ, уступив в последнем туре "Уфе" (1:2). Лисакович в той встрече не сумел реализовать пенальти на последних секундах матча.
Агент Лисаковича не знает, останется ли форвард в "Рубине"
Томислав Живко, агент нападающего "Рубина" Виталия Лисаковича, заявил, что не знает, останется ли его клиент в Казани.
Фото: ФК "Рубин"