"Пока никакой дополнительной информации дать не могу. Но мы обязательно еще раз встретимся с руководством и все обсудим. Хотел бы Николай остаться в "Спартаке"? Он воспитанник клуба, провел в нем всю карьеру. Это его родная команда", - цитирует агента "РИА Новости".
В начале июня в СМИ появилась информация, что соглашение россиянина может быть продлено еще на год – срок действующего контракта истекает летом 2022 года.
В завершившемся сезоне Российской Премьер-лиги защитник принял участие в 18-ти матчах красно-белых и записал на свой счет результативную передачу.
Агент Рассказова рассказал о новом раунде переговоров по новому контракту со "Спартаком"
Агент Валериюс Мижигурскис, представляющий интересы защитника "Спартака" Николая Рассказова, высказался о ходе переговоров с клубом по вопросу нового контракта.
Фото: РПЛ