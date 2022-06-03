"Будущее "Уфы"? Я ни на какие вопросы не отвечаю. Скоро будет пресс-конференция, там на все вопросы отвечу", - заявил функционер Sport24.
Ранее башкирский коллектив потерпел поражение от "Оренбурга" и по итогам стыковых матчей вылетел из Российской Премьер-лиги. В следующем сезоне "Уфе" предстоит выступить в Футбольной национальной лиге. Позднее в СМИ появилась информация, что из-за проблем с финансированием команда может оказаться в ФНЛ-2 - третьем по силе дивизионе российского футбола.
Газизов не стал комментировать будущее "Уфы"
Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов не стал говорить о будущем клуба.
Фото: ТАСС