- Последнюю игру с "Уфой" смотрел по телевизору. Этот пенальти… Почему-то в глубине души так и думал, что не забьют. Сразу вспомнился матч с "Ракувом", когда в эти же ворота не забили. Также на последней минуте. Я живу в Казани и не могу сказать, что "Рубин" мне безразличен. В прошлом сезоне здорово играли. Конечно, сильно удивлен, как они в этом сезоне… очень - не очень, - цитирует Лукоянова "Татар-информ".
В матче последнего, 30 тура Российской премьер-лиги "Рубин" - "Уфа" хозяевам поля нужна была хотя бы ничья, чтобы спастись от прямого вылета в ФНЛ и сыграть в стыковых матчах, гостям для этого необходима была только победа. На последних секундах добавленного времени при счете 1:2 нападающий казанцев Виталий Лисакович мог оставить своей команде шансы на спасение, но не реализовал пенальти, попав в штангу. В августе 2021 года "Рубин" так же не забил 11-метровый на последних минутах дополнительного времени ответного матча 3 отборочного раунда Лиги конференций с польским "Ракувом" при счете 0:1.
Хоккеист Лукоянов: так и думал, что пенальти "Уфе" "Рубин" не забьет. Вспомнился матч с "Ракувом"
Форвард хоккейного "Ак Барса" Артем Лукоянов рассказал о впечатлениях от матча 30 тура РПЛ ""Рубин" - "Уфа" (1:2), по итогам которого казанцы выбыли в ФНЛ.
Фото: ФК "Рубин"