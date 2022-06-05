"Кто ему будет платить такие деньги? Не думаю, что он нужен кому-то в "Краснодаре", свое лицо он уже показал. У него огромная зарплата, а самое главное — играть-то он лучше уже не станет. Я не думаю, что болельщики "быков" с радостью примут его обратно… Я бы не хотел, чтобы он возвращался в "Краснодар", - заявил функционер "РБ Спорт".
Соглашение клуба с поляком истекает в 2024 году. В середине марта 32-летний футболист приостановил контракт с южанами, оставшуюся часть сезона он провел в греческом "АЕКе".
Теперь сообщается, что полузащитник намерен вернуться в "Краснодар" после 30 июня 2022 года. причиной, вероятно, является финансовый вопрос – в клубе Крыховяк получал порядка трех млн евро в год.
Наумов: не думаю, что Крыховяк нужен кому-то в "Краснодаре", играть он лучше уже не станет
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о возможности возвращения полузащитника Гжегожа Крыховяка в "Краснодар".
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