- Это ложь. Нам никогда не поступало официальных предложений от "Атлетико Паранаэнсе" по выкупу Роши. Более того, нам сообщили из их клуба, что они и не будут делать никаких предложений, - передает слова Каттани Metaratings.ru.
Ранее в инфопространстве появилась информация, что "Спартак" получил предложение о выкупе за 1 миллион евро 27-летнего атакующего полузащитника Педро Роши от бразильского клуба "Атлетико Паранаэнсе", за который футболист выступает на правах аренды, однако на это предложение было дан отказ по личной инициативе спортивного директора красно-белых Луки Каттани. В текущем сезоне Педро Роша провел 10 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и выполнил 2 результативных передачи.
Каттани: нам никогда не поступало официальных предложений от "Атлетико Паранаэнсе" по выкупу Роши. Это ложь
Спортивный директор "Спартака" Лука Каттани прокомментировал информацию о своем отказе бразильскому "Атлетико Паранаэнсе" в выкупе арендованного вингера Педро Роши.
Фото: "Чемпионат"