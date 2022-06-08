25-летний центральный защитник "Уфы" Юрий Журавлев перешел в "Ахмат", сообщают СМИ. По данным источника, сделка по переходу Журавлева уже закрыта, сумма трансферной компенсации при этом составила 1 миллион евро.
В прошедшем сезоне футболист провел за "Уфу" 30 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и выполнил 2 результативных передачи. В башкирский клуб Журавлев перешел в июле 2021 года на правах свободного агента, ранее он в течение трех сезонов выступал за астраханский "Волгарь". Оценочная трансферная стоимость игрока по версии портала Transfermarkt составляет 750 тысяч евро.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: защитник Журавлев перешел из "Уфы" в "Ахмат"
По данным источника, центральный защитник "Уфы" Юрий Журавлев стал игроком грозненского "Ахмата".
Фото: ФК "Уфа"