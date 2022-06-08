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Агент Комппера рассказал, когда тренер вернется в Россию

Арманд Дурн, агент немецкого тренера "Локомотива" Марвина Комппера, поделился информацией о будущем специалиста.
Фото: ФК "Локомотив"
"Обсудим с "Локомотивом" будущее Марвина, следующий сезон. Комппер точно остается в клубе, просто обговорим рабочие моменты. Точно не уверен на счет конкретного дня, но на следующей неделе он вернется в Россию. Марвин с нетерпением ждет старта нового сезона, он настоящий трудоголик", - цитирует агента РБ Спорт.

Напомним, этой зимой "Локомотив" покинул Маркус Гисдоль, который возглавлял команду с октября прошлого года. После его ухода исполнять обязанности главного тренера стал Марвин Комппер. Ранее специалист занимал пост ассистента главного тренера в немецком "Дуйсбурге". Впоследствии "Локомотив" объявил, что главным тренером клуба назначен экс-тренер вратарей Заур Хапов, но Комппер продолжил готовить команду к матчам.

"Локомотив" финишировал на 6-м месте в таблице РПЛ.


Комппер Локомотив
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