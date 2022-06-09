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Каттани: несмотря на уход Ваноли, я бы хотел продолжить работу в "Спартаке"

Спортивный директор "Спартака" Лука Каттани заявил, что рассчитывает на продолжение работы в клубе.
Фото: ФК "Спартак"
Ранее "Спартак" сегодня объявил об уходе Ваноли и его тренерского штаба из клуба.

"Несмотря на уход Ваноли, я бы хотел продолжить работу и остаться в "Спартаке", - цитирует Каттани "Чемпионат".

Напомним, Лука Каттани стал спортивным директором "Спартака в декабре прошлого года. До России итальянец работал в скаутских службах "ПСЖ" и "Челси", а также спортивным директором "Палермо".

"Спартак" финишировал на десятом месте по итогам сезона РПЛ. Кроме того, красно-белые стали победителями Кубка России, одолев в финале московское "Динамо" (2:1).


Каттани Ваноли Спартак
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