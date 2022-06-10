Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Молдова
2 - 4 2 4
ЛатвияЗавершен
Азербайджан
0 - 2 0 2
СловакияЗавершен
Андорра
21:45
ЛихтенштейнНе начат
П1 1.61X 3.35П2 7
Албания
21:45
ИзраильНе начат
П1 2.27X 3.15П2 3.7
Австрия
21:45
ФранцияНе начат
П1 4.8X 3.95П2 1.76
Беларусь
21:45
КазахстанНе начат
П1 2.45X 2.95П2 3.55
Дания
21:45
ХорватияНе начат
П1 1.84X 3.75П2 4.6
Сделать ставку

Испанский журналист охарактеризовал тренерские качества Абаскаля

Журналист испанского издания AS Хосе Антонио Эспина дал характеристику тренеру Гильермо Абаскалю, который стал преемником Паоло Ваноли в московском "Спартаке".
Фото: Reuters
- Абаскаль - очень молодой тренер, и его карьера развивается космическими темпами. Он уже тренировал две команды в Швейцарии, одну в Италии, одну в Греции, знает иностранные языки и выучит русский тоже. Абаскаль очень глубоко изучает футбол, и я думаю, что он может добиться больших успехов в "Спартаке", - цитирует Эспину "Газета.Ru".

10 июня 2022 года было официально объявлено, что 33-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль назначен на должность главного тренера московского "Спартака". Ранее Абаскаль в своей тренерской карьере самостоятельно работал с клубами из Швейцарии, Италии и Греции - "Кьяссо", "Лугано", "Асколи", "Волосе", а также "Базеле", с которым стал серебряным призером швейцарской Суперлиги.


Спартак Абаскаль
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится

Последние новости

Ловчев – о Суперкубке России: Федун начал критиковать все - становится стыдно за команду
СМИ: Гончаренко продолжит карьеру в Саудовской Аравии. О назначении объявят в ближайшее время
Официально: Тедеев сменил Гогниева на посту главного тренера "Алании"
Николай Писарев прокомментирвоал проведение матча за Суперкубок в Санкт-Петербурге
"Гаранин продолжит работу в одном из ведущих клубов РПЛ". "Енисей" объявил об уходе тренера 2
Луис Робсон назвал лучшего игрока "Спартака"
Дюков: Миллер вопрос проведения Суперкубка на "Газпром Арене" не то что не обсуждал, он даже не интересовался 2
В РФС прокомментировали смену названия "Нижнего Новгорода"
Дюков: если "Спартак" устроит бойкот Суперкубка, будем рассматривать другого участника 20
Владислав Игнатьев покинул "Рубин"
Дюков объяснил выбор Санкт-Петербурга для проведения матча за Суперкубок России 13
Испанский журналист охарактеризовал тренерские качества Абаскаля 1
Испанский журналист: новость о назначении Абаскаля в "Спартак" сильно удивила нас в Испании
ФИФА объявила о закрытии разбирательства в отношении сборной Эквадора, она сможет выступить на ЧМ-2022 2
"Нижний Новгород" официально сообщил о смене названия клуба 18
Тульский "Арсенал" объявил о назначении Кононова главным тренером
Канчельскис: "Спартак" - чемпион России по нытью. Сыграют Суперкубок в Санкт-Петербурге, никуда не денутся 11
Стали известны сроки трансферных окон сезона-2022/2023 в России
Опубликована утвержденная дата первого тура РПЛ сезона-2022/2023
РФС утвердил дату и место проведения Суперкубка России-2022 23
«Спартак» нашёл 33-летнего тренера в Швейцарии. Московский клуб не перестаёт удивлять! 8
Зарема: пусть "Зенит" сразу забирает Суперкубок на вечное хранение и золотые медали на 10 лет вперед 17
Ловчев: "Спартак" меняет тренеров, как перчатки, стал большим торговым рынком 4
В "Коньяспоре" отреагировали на информацию об интересе к Дзюбе 1
Ахметов покинул ЦСКА 8
Зарема Салихова: хочется извиниться перед Паоло Ваноли 7
"Факел" объявил о подписании экс-капитана "СКА-Хабаровска" Квеквескири
Уткин: "Спартаку" найти нового тренера - как два пальца Абаскаль 4
Каттани: Абаскаль не в России, но он уже вовлечен в подготовку "Спартака" к сезону 5
Тарханов: сложно что-то сказать об Абаскале. Начнет работать - будет мнение эксклюзив
Все новости
-