Испанский журналист охарактеризовал тренерские качества Абаскаля

Журналист испанского издания AS Хосе Антонио Эспина дал характеристику тренеру Гильермо Абаскалю, который стал преемником Паоло Ваноли в московском "Спартаке".

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10 июня 2022 года было официально объявлено, что 33-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль назначен на должность главного тренера московского " - Абаскаль - очень молодой тренер, и его карьера развивается космическими темпами. Он уже тренировал две команды в Швейцарии, одну в Италии, одну в Греции, знает иностранные языки и выучит русский тоже. Абаскаль очень глубоко изучает футбол, и я думаю, что он может добиться больших успехов в "Спартаке", - цитирует Эспину " Газета.Ru ".10 июня 2022 года было официально объявлено, что 33-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль назначен на должность главного тренера московского " Спартака ". Ранее Абаскаль в своей тренерской карьере самостоятельно работал с клубами из Швейцарии, Италии и Греции - "Кьяссо", "Лугано", "Асколи", "Волосе", а также "Базеле", с которым стал серебряным призером швейцарской Суперлиги.