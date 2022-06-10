"За какой город голосовал? А вы как думаете? Могу сказать так: было два человека, которые голосовали не за Санкт-Петербург", - цитирует функционера Sport24.
Ранее стало известно, что матч за Суперкубок России примет стадион "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. В поединке примут участие чемпион Российской Премьер-лиги, которым по итогам минувшего розыгрыша стал "Зенит", и обладатель Кубка России "Спартак".
Хачатурянц: два человека проголосовали против Санкт-Петербурга при выборе места проведения Суперкубка
Президент РПЛ Ашот Хачатурянц высказался о ходе выбора места проведения Суперкубка России.
Фото: РФС