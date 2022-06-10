"Стоит продавать. Чемпионат мира в России все показал. Сейчас не простая ситуация. Пиво — это довольно-таки футбольный напиток… если болельщики придут и выпьют бутылочку пивка — ничего страшного в этом нет. Я за культуру боления", - цитирует Губерниева Sport24.
В конце мая в СМИ появилась информация, что продажу пива могут организовать на "ВТБ Арене" в матче заключительного тура Российской Премьер-лиги между "Динамо" и "Сочи". Позднее сообщалось, что руководство стадиона отказалось от реализации идеи.
Губерниев - о продаже пива на стадионах: это футбольный напиток, я за культуру боления
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об идее возобновить продажу пива на спортивных стадионах.
Фото: РИА Новости