По информации источника, уральский коллектив рассматривает россиянина как замену Рафалу Августиняку, который покинул команду после окончания сезона. Руководство москвичей хочет получить за Сунгатулина около 30 млн рублей.
20-летний полузащитник в предыдущем сезоне дебютировал в основном составе "Спартака" в матче заключительного тура Российской Премьер-лиги против "Химок".
Источник: "РБ Спорт"
СМИ: "Урал" заинтересован в приобретении капитана "Спартака-2" на замену Августиняку
Полузащитник "Спартака" Фаниль Сунгатулин входит в сферу интересов "Урала".
Фото: ФК "Спартак"