"С командой ли главный тренер? По Федотову оставлю без комментариев", – заявил функционер "Матч ТВ".
Федотов возглавляет "Сочи" начиная с декабря 2019 года. Под его руководством южане стали серебряными призерами Российской Премьер-лиги в завершившемся сезоне. В заключительном туре южане боролись за вторую строчку первенства с "Динамо", встреча завершилась разгромной победой сочинцев – 6:1.
В начале июня в СМИ появилась информация, что Федотов в ближайшее время может возглавить ЦСКА.
Гендиректор "Сочи" отказался отвечать на вопрос, находится ли Федотов с командой после окончания отпуска
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко не стал комментировать ситуацию с будущим главного тренера команды Владимира Федотова.
Фото: РПЛ