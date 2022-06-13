"Как воспринял новость, что Суперкубок пройдет в Санкт-Петербурге? Это было прогнозируемо. После того как стало ясно, что не будет финала Лиги чемпионов, нет ничего удивительного в том, что матч состоятся в Питере. Допускаю ли, что "Спартак" бойкотирует матч? Нет, конечно. Федун всегда захочет победить Миллера. Как и последний – добиться успеха в противостоянии со "Спартаком", - приводит слова Быстрова "Советский спорт".
Напомним, в финале Суперкубка России встретятся "Зенит", который стал чемпионом России и "Спартак", завоевавший Кубок России, обыграв в финале московское "Динамо" (2:1).
Ранее РФС объявил, что финал Суперкубка России пройдет в Санкт-Петербурге на домашнем стадионе "Зенита" - "Газпром Арене". В СМИ сообщалось, что в связи с этим "Спартак", недовольный этим решением, может проигнорировать эту встречу. За это красно-белым грозит только небольшой штраф.
"Федун всегда захочет победить Миллера". Быстров не верит, что "Спартак" бойкотирует Суперкубок
Экс-полузащитник "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров прокомментировал информацию о том, что "Спартак" может бойкотировать матч за Суперкубок России.
Фото: "Матч ТВ"