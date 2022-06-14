По сведениям источника, сейчас "Торпедо" изучает возможность перехода Черышева. Московский клуб ведет диалог со стороной футболиста, чтобы понять, заинтересован ли он в подписании контракта с клубом.
Напомним, контракт Дениса Черышева с "Валенсией" истек по окончании сезона. Россиянин выступал за "летучих мышей" с 2018 года. До этого он также играл в Испании за "Вильярреал", "Севилью" и мадридский "Реал".
В минувшем сезоне в активе Черышева 17 матчей в испанской Ла Лиге, в которых он отдал две результативные передачи.
Источник: РБ Спорт
Источник: "Торпедо" заинтересовано в приобретении Черышева
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