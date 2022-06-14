"По той игре "Спартак" можно было назвать одним из самых понятных соперников. Матч второго круга оставил двоякие чувства. Несмотря на громкий счет, "Спартак" нас должен был уничтожать после удаления Криса (Кристиана Нобоа) во втором тайме. Даже по статистике "Сочи" чудом не пропустил — Денис Адамов заколдовал ворота", - цитирует Веряскина "Спорт день за днем".
Напомним, в 18-м туре РПЛ "Спартак" разгромно уступил "Сочи" (0:3). Этот матч стал последним для экс-тренера красно-белых Руя Витории. Тогда "Спартак", играя в большинстве с 66-й минуты, нанес по воротам сочинцев 25 ударов, но не смог забить ни одного мяча. В итоге сочинцы забили три безответных мяча усилиями Нобоа (с пенальти), Попова и Юсупова (с пенальти).
После ухода Руя Витории "Спартак" возглавил Паоло Ваноли, с которым красно-белые финишировали на десятом месте в турнирной таблице РПЛ. Кроме того клуб стал победителем Кубка России, переиграв в финале "Динамо" (2:1).
Аналитик "Сочи" - о 3:0 над "Спартаком" во втором круге: они должны были нас уничтожать, но мы чудом не пропустили
Аналитик "Сочи" Александр Веряскин поделился мнением о матче против "Спартака" (3:0) во втором круге завершившегося чемпионата.
Фото: РПЛ