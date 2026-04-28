"Зенит" готов заплатить 30 млн евро за игрока "Ботафого" - источник

Зенит " заинтересован в трансфере полузащитника "Ботафого".

Фото: Getty Images

По информации источника, петербургский клуб готов заплатить за Данило 25 миллионов евро в качестве фиксированной суммы и 5 миллионов в виде бонусов. "Фулхэм" и "Палмейрас" готовы предложить аналогичную сумму за игрока.



Данило выступает в составе бразильского "Ботафого" с июля 2025 года. В текущем сезоне за клуб полузащитник провел 20 матчей, забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 24 миллиона евро.