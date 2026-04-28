Украинец заявил, что ему предлагали стать капитаном сборной России: обещали деньги

"А в 1992-м поехали в Швецию уже как сборная СНГ, потому что страна распалась. После этого мы уже перестали существовать как команда.
Мне звонил из Москвы Колосков и предлагал не просто перейти в сборную России, а стать ее первым капитаном - обещали жилье, деньги. Я засмеялся. Моя родина - это не только Украина, это мои друзья, мои родственники, стадион "Динамо", - передает слова Михайличенко "UA-футбол".
Алексей Михайличенко играл в составе киевского "Динамо", итальянской "Сампдории" и шотландского "Рейнджерс". Полузащитник провел в составе сборной СССР 41 матч, забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.
За национальную команду Украины футболист сыграл в двух встречах, голевыми действиями не отметился.
Вячеслав Колосков являлся президентом РФС с 1992 по 2005 год.