Об этом сообщили "РИА Новости" в службе коммуникации РФС.
22 апреля состоялся матч в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Локомотивом" и петербургским "Зенитом". Встреча завершилась ничьей со счетом 0:0.
В компенсированное ко второму тайму время главный арбитр Алексей Сухой назначил пенальти в ворота сине-бело-голубых за игру рукой защитника Игоря Дивеева. Нападающий "железнодорожников" Николай Комличенко не смог реализовать 11-метровый удар.
ЭСК рассмотрит назначение пенальти в матче "Локомотив" - "Зенит"
