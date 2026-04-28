ЭСК рассмотрит назначение пенальти в матче "Локомотив" - "Зенит"

ЭСК РФС рассмотрит назначение пенальти в матче "Локомотива" и "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
Об этом сообщили "РИА Новости" в службе коммуникации РФС.

22 апреля состоялся матч в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Локомотивом" и петербургским "Зенитом". Встреча завершилась ничьей со счетом 0:0.

В компенсированное ко второму тайму время главный арбитр Алексей Сухой назначил пенальти в ворота сине-бело-голубых за игру рукой защитника Игоря Дивеева. Нападающий "железнодорожников" Николай Комличенко не смог реализовать 11-метровый удар.

