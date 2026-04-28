Сафонов выйдет в старте "ПСЖ" на полуфинал Лиги чемпионов с "Баварией"

"ПСЖ" определился с составом на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против "Баварии".

Встреча пройдёт сегодня, а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Российский вратарь Матвей Сафонов вновь начнёт игру в основном составе парижан.



"ПСЖ": Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Нуну Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Жоау Невеш, Кварацхелия, Дезире Дуэ и Дембеле.



В старте "Баварии" на поле выйдут следующие игроки: Нойер, Дэвис, Та, Юпамекано, Станишич, Павлович, Киммих, Диас, Мусиала, Олисе, Кейн.

