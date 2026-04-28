Губерниев обратился к Талалаеву: на судей пенять - последнее дело

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова рулевого "Балтики" Андрея Талалаева после поражения от "Акрона" (0:1).
Фото: ФК "Балтика"
Губерниев поддержал тренера, но отметил, что не стоит искать причины в судействе.

- Он очень хороший тренер, еще раз хочу сказать! Я близко с ним дружу. Хочу пожелать удар все-таки держать. На судей пенять - последнее дело. Не сомневаюсь, что "Балтика", если не в этом сезоне, то в следующем, будет за медали бороться, - цитирует Губерниева "Матч ТВ".

Калининградцы с 46 очками в копилке идут на пятой позиции в российском чемпионате. Лидером РПЛ является "Краснодар", в активе которого 60 набранных очков.

Следующий матч команда проведёт дома против "Рубина" 2 мая, начало - в 16:30 по московскому времени.

