Губерниев обратился к Талалаеву: на судей пенять - последнее дело

- Он очень хороший тренер, еще раз хочу сказать! Я близко с ним дружу. Хочу пожелать удар все-таки держать. На судей пенять - последнее дело. Не сомневаюсь, что "Балтика", если не в этом сезоне, то в следующем, будет за медали бороться, - цитирует Губерниева "Матч ТВ".
Калининградцы с 46 очками в копилке идут на пятой позиции в российском чемпионате. Лидером РПЛ является "Краснодар", в активе которого 60 набранных очков.
Следующий матч команда проведёт дома против "Рубина" 2 мая, начало - в 16:30 по московскому времени.