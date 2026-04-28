"Локомотив" расстанется с легионером. Он требовал контракт с зарплатой 15 млн рублей - источник

Локомотив " близок к расставанию с центральным защитником Лукасом Фассоном.

Фото: ФК "Локомотив"

По информации инсайдера Ивана Карпова в его телеграм-канале, футболист уже сообщил одному из партнёров по команде о своём уходе, а внутри клуба эти сведения подтверждаются.



Ранее стороны пытались договориться о новом соглашении, в переговорах участвовал Маринато Гилерме, однако компромисс найден не был.



По данным источника, игрок рассчитывал получить около 200 миллионов рублей подъёмных, а также ежемесячную зарплату в районе 15 миллионов рублей. Эти условия не устроили руководство клуба.