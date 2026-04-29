"ПСЖ" и "Бавария" забили пять голов в первом тайме

В Париже завершилась первая половина полуфинального матча Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Баварией".
Команды устроили результативный тайм - к перерыву хозяева ведут 3:2.

Счёт в игре открыл Гарри Кейн, реализовав пенальти. Затем Хвича Кварацхелия сравнял, а Жоау Невеш вывел парижан вперёд. "Бавария" ответила голом Майкла Олисе, восстановив равенство - 2:2. Уже в компенсированное время Усман Дембеле реализовал пенальти и снова вывел "ПСЖ" вперёд.

