Орлов объяснил, почему Сперцян не уедет в Европу: он превратился в...

"Сперцян в Европу не поедет, потому что его никто не зовёт. Но он превратился в… С Педро историю помнишь? Сперцян упал, три раза перевернулся, закричал, как зарезанный. А потом вскочил и сразу побежал (смеётся)", - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
Эдуард Сперцян является воспитанником "Краснодара". В текущем сезоне за клуб атакующий полузащитник провел 37 матчей, забил 13 голов и отдал 16 результативных передач. Трансферная стоимость 25-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.