Он стал первым российским вратарём, который сыграет в полуфинале Лиги чемпионов в современном формате турнира.
Ранее российские голкиперы доходили до этой стадии, но в другой версии турнира. В 1991 году Станислав Черчесов в составе "Спартака" участвовал в полуфинале против "Марселя", когда соревнование носило название Кубка европейских чемпионов.
Сафонов стал первым российским вратарём, сыгравшим в полуфинале ЛЧ
Голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов вошёл в стартовый состав команды на матч с "Баварией" и установил историческое достижение.
