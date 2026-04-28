Сафонов стал первым российским вратарём, сыгравшим в полуфинале ЛЧ

Голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов вошёл в стартовый состав команды на матч с "Баварией" и установил историческое достижение.
Фото: Getty Images
Он стал первым российским вратарём, который сыграет в полуфинале Лиги чемпионов в современном формате турнира.

Ранее российские голкиперы доходили до этой стадии, но в другой версии турнира. В 1991 году Станислав Черчесов в составе "Спартака" участвовал в полуфинале против "Марселя", когда соревнование носило название Кубка европейских чемпионов.

