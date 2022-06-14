"Пока Константин на сборах с ЦСКА и у него все мысли связаны с армейцами. На сегодняшний день приоритет Кучаева остаться в ЦСКА? Приоритет Кости – успешно подготовиться к старту предстоящего сезона и провести его на хорошем уровне", - цитирует агента Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация, что Кучаев следующий сезон может провести в составе "Ростова" на правах аренды. Вторую часть предыдущей компании российский полузащитник провел в аренде в "Рубине".
В общей сложности Кучаев вышел на поле в 22-х играх завершившегося розыгрыша Российской Премьер-лиги, в которых забил гол и отдал результативную передачу.
Агент Кучаева отреагировал на слухи об аренде в "Ростов"
Агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева Александр Клюев высказался о будущем игрока в команде.
Фото: "Спорт-Экспресс"