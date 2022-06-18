"Не буду ничего комментировать. Тут и нечего комментировать даже. Все очень раздуто. Без комментариев", - цитирует Струтынского "РИА Новости Спорт".
Напомним, ранее сообщалось, что Широков после матча первенства Москвы среди спортшкол между командами 2008 года рождения "Строгино" и "Родина" Широков который является начальником первого коллектива, оказал физическое воздействие на судей встречи. В матче принимал участие его сын - Игорь Широков, который выступает за "Строгино-2008".
После этого на официальном сайте Московской федерации футбола появилось сообщение о том, что Широков отстранен от футбольной деятельности на территории Москвы на полгода и должен выплатить штраф размером в 50 тысяч рублей.
"Все очень раздуто". Директор "Строгино" отреагировал на отстранение Широкова от футбольной деятельности
Генеральный директор "Строгино" Дмитрий Струтынский высказался об отстранении Романа Широкова от футбола.
Фото: "Известия"