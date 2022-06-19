"Сочи" Артему мог бы подойти. Кокорин там вообще перезапустил карьеру… Он [Дзюба] лучший бомбардир "Зенита" в этом году. Конечно, он бы смог играть в такой команде, как "Сочи". По возрасту он на закате карьеры, но не по игре", - заявил Радимов Metaratings.
Предыдущий сезон стал для Дзюбы последним в составе "Зенита". Российский нападающий забил 11 голов в 28-ми играх Российской Премьер-лиги.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Галатасарай" является основным претендентом на подписание контракта с 33-летним россиянином – Дзюба отклонил предложение "Фенербахче", по которому его оклад бы составил 1,2 млн евро в год.
Радимов – о будущем Дзюбы: ему бы мог подойти "Сочи" – Кокорин там перезапустил карьеру
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов поделился мнением об оптимальном месте продолжения карьеры форварда Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"