- Всегда приветствую, когда люди начинают из глубины и потом всплывают высоко. Если "Сочи" сделал такой выбор, значит, они провели глубокую работу. Это же не так, как в "Спартаке", где главное, чтобы гороскоп, волосы и какая-нибудь буква в имени. Мне кажется, в "Сочи" более глубоко к этому вопросу подходят. Вполне возможно, что Гаранин сможет добиться того же успеха, что и Федотов, - передает слова Червиченко "Чемпионат".
Ранее официальные интернет-ресурсы "Сочи" объявили о назначении в клуб 51-летнего экс-наставника красноярского "Енисея" Вадима Гаранина. В весенней части сезона красноярцы под руководством Гаранина пробились в полуфинал Кубка России, одержав победы над московским "Локомотивом" (4:0 в гостях) и казанским "Рубином" (3:1 на своем поле) и уступив в 1/2 финала будущему победителю турнира московскому "Спартаку" (0:3 на выезде). В турнирной таблице Футбольной национальной лиги "Енисей" финишировал на пятой строчке.
Червиченко - о назначении Гаранина в "Сочи": это не как в "Спартаке", где главное гороскоп, волосы и буква в имени
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал назначение в "Сочи" экс-тренера "Енисея" Вадима Гаранина.
Фото: МатчТВ