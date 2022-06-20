Червиченко - о назначении Гаранина в "Сочи": это не как в "Спартаке", где главное гороскоп, волосы и буква в имени

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал назначение в "Сочи" экс-тренера "Енисея" Вадима Гаранина.
Фото: МатчТВ
- Всегда приветствую, когда люди начинают из глубины и потом всплывают высоко. Если "Сочи" сделал такой выбор, значит, они провели глубокую работу. Это же не так, как в "Спартаке", где главное, чтобы гороскоп, волосы и какая-нибудь буква в имени. Мне кажется, в "Сочи" более глубоко к этому вопросу подходят. Вполне возможно, что Гаранин сможет добиться того же успеха, что и Федотов, - передает слова Червиченко "Чемпионат".

Ранее официальные интернет-ресурсы "Сочи" объявили о назначении в клуб 51-летнего экс-наставника красноярского "Енисея" Вадима Гаранина. В весенней части сезона красноярцы под руководством Гаранина пробились в полуфинал Кубка России, одержав победы над московским "Локомотивом" (4:0 в гостях) и казанским "Рубином" (3:1 на своем поле) и уступив в 1/2 финала будущему победителю турнира московскому "Спартаку" (0:3 на выезде). В турнирной таблице Футбольной национальной лиги "Енисей" финишировал на пятой строчке.


Сочи Енисей Спартак Гаранин Червиченко
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