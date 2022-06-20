По данным источника, срок действия соглашения колумбийского игрока с питерцами составит 3 года, также будет предусмотрена опция продления еще на сезон.
Ранее агент нападающего "Сочи" заявил, что достиг договоренности с "Зенитом" о подписании контракта.
Кассьерра пополнил состав "Сочи" летом 2021 года и стал лучшим бомбардиром команды в минувшем сезоне Российской Премьер-лиги – 25-летний колумбиец записал на свой счет 14 голов в 22 матчах.
Источник: "РБ Спорт"
Источник назвал детали возможного контракта "Зенита" с Кассьеррой
"Зенит" завершит трансфер форварда "Сочи" Матео Кассьерры в ближайшее время.
Фото: РПЛ