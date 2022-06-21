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Кержаков: уровень спортивного отдела "Пари НН" не соответствует РПЛ. Он тормозил процесс усиления команды

Экс-тренер "Пари НН" Александр Кержаков рассказал о проблемах, с которыми пришлось столкнуться при работе с нижегородцами.
Фото: ФК "Пари НН"
"Я не так много работаю тренером, но много времени провел в футболе в качестве игрока. На мой взгляд, уровень спортивного отдела, его начальника не соответствует уровню РПЛ. По моим ощущениям, в первой части сезона спортивный отдел тормозил процесс усиления команды, которое было так нужно", - приводит слова Кержакова Sports.ru.

Контракт Александра Кержакова с "Пари НН" истек по окончании сезона. Клуб объявил о его уходе только несколько недель спустя. Появлялась информация, что причиной ухода Кержакова стал конфликт с руководством клуба. Вместо Кержакова нижегородцев возглавил Михаил Галактионов, который последние годы трудился в молодежной сборной России.

Напомним, ранее "Нижний Новгород" переименовался в "Пари НН".


Кержаков Нижний Новгород
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