"Я не так много работаю тренером, но много времени провел в футболе в качестве игрока. На мой взгляд, уровень спортивного отдела, его начальника не соответствует уровню РПЛ. По моим ощущениям, в первой части сезона спортивный отдел тормозил процесс усиления команды, которое было так нужно", - приводит слова Кержакова Sports.ru.
Контракт Александра Кержакова с "Пари НН" истек по окончании сезона. Клуб объявил о его уходе только несколько недель спустя. Появлялась информация, что причиной ухода Кержакова стал конфликт с руководством клуба. Вместо Кержакова нижегородцев возглавил Михаил Галактионов, который последние годы трудился в молодежной сборной России.
Напомним, ранее "Нижний Новгород" переименовался в "Пари НН".
Кержаков: уровень спортивного отдела "Пари НН" не соответствует РПЛ. Он тормозил процесс усиления команды
Экс-тренер "Пари НН" Александр Кержаков рассказал о проблемах, с которыми пришлось столкнуться при работе с нижегородцами.
Фото: ФК "Пари НН"