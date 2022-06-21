По сведениям источника, "Сочи" и "Крылья Советов" уже договорились о предстоящем трансфере. Сочинцы выплатят сумму отступных, которая прописана в контракте Сарвели с "Крыльями". Сообщается, что уже в ближайшее время форвард прибудет на сбор "Сочи".
Владислав Сарвели является воспитанником академии "Чертаново". Форвард перебрался в "Крылья Советов" летом 2020 года. В завершившемся сезоне в активе Сарвели 29 матчей в РПЛ, в которых он отметился девятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сарвели в 1,8 млн евро.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: "Сочи" выкупил Сарвели у "Крыльев"
Форвард "Крыльев Советов" Владислав Сарвели переходит в "Сочи".
Фото: РПЛ