Ранее в СМИ появилась информация, что "Пари НН" - один из претендентов на Агаларова. Сообщалось, что руководство клуба направило официальное предложение трансфера в башкирский клуб. Нижегородцы эту информацию опровергли.
"По трансферу Гамида нет никаких дедлайнов, все будет в рамках трансферного окна. Пока он в команде. Да, мы ведем переговоры, но это не финальное решение. Есть еще и другая сторона, которая принимает решение. Топ-клуб? Я не буду называть сейчас команды", - цитирует Газизова РБ Спорт.
Агаларов стал лучшим бомбардиром лиги в сезоне-2021/22. Он забил 19 голов в 29 матчах РПЛ. Также на его счету 1 гол в стыках с "Оренбургом". Контракт Агаларова с "Уфой" рассчитан до конца 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 млн евро.
Ранее Газизов заявил, что у клуба есть понимание о будущем Агаларова. Башкирский коллектив должен определиться с вопросом трансфера игрока на этой неделе.
"Сейчас он в команде, но переговоры ведутся". Газизов - о будущем Агаларова
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о будущем нападающего команды Гамида Агаларова.
Фото: ФК "Уфа"