"РПЛ – очень сильная лига, остаться там трудно. "Уфе" всегда приходилось бороться с клубами, у которых больше бюджет и лучше игроки. Нам всегда было тяжело играть, когда республика нас не поддерживала. В будущем, надеюсь, поддержка будет более активная", - цитирует 36-летнего словенца Metaratings.
По итогам сезона "Уфа" не смогла сохранить прописку в Российской Премьер-лиге несмотря на то, что поднялась из зоны прямого вылета благодаря победе над "Рубином" в заключительном туре национального первенства. В стыковых матчах башкирский коллектив уступил "Оренбургу".
Предыдущий сезон стал для Йокича последним в составе "Уфы". Словенский защитник выступал за команду с 2016 года.
Йокич: "Уфе" было тяжело играть в РПЛ, когда республика нас не поддерживала
Экс-защитник "Уфы" Боян Йокич поделился эмоциями от вылета команды из РПЛ.
Фото: РПЛ