"Переход на "весна-осень"? Это суперумный шаг. Обязательно надо. Мы должны идти в противовес всем… Не помните, кто был инициатором перехода на "осень-весна"? А сейчас я должен вам ответить другое? Вы меня за дурака держите или за дебила? Меня учили старшие: "Сынок, с возрастом походку не меняй!" - цитирует "Чемпионат" функционера.
Ранее наставник сборной России и «Ростова» Валерий Карпин объяснил недостатки системы "весна-осень" - по его словам, из-за погодных условий поединок в заключительных турах соревнования могут отменить, но перенести его будет некуда.
ЦСКА завершил минувший сезон Российской Премьер-лиги на пятом месте в турнирной таблице – "армейцы" набрали 50 очков в 30-ти матчах.
Гинер – о переходе РПЛ на "весна-осень": я инициатор перехода на "осень-весна" - вы меня за дурака держите?
Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о предложении перевести чемпионат России на систему "весна-осень".
Фото: ПФК ЦСКА