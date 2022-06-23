По информации источника, Гулиев перейдет в "Ахмат".
Полузащитник Аяз Гулиев является воспитанником московского "Спартака". В 2017 году Гулиев выступал на правах аренды за "Анжи". В 2018 году с января по июнь Аяз был арендован "Ростовом", после чего донской клуб купил футболиста за 500 тысяч евро. Спустя полгода красно-белые выкупили Гулиева за 1 млн евро. В общей сложности за "Спартак" 25-летний футболист провел 26 матчей и забил 1 гол.
Летом прошлого года Гулиев перешел в "Арсенал". За туляков он сыграл в 24 матчах в РПЛ, отметившись в них одной голевой передачей. По итогам сезона-2021/22 "Арсенал" вылетел в ФНЛ.
Контракт Гулиева с "Арсеналом" рассчитан до лета 2023 года.
Источник: Чемпионат
Источник: Аяз Гулиев перейдет в "Ахмат"
Полузащитник тульского "Арсенала" Аяз Гулиев может сменить клубную прописку.
Фото: РПЛ