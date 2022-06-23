Матчи Скрыть

Сделать ставку

Источник: Аяз Гулиев перейдет в "Ахмат"

Полузащитник тульского "Арсенала" Аяз Гулиев может сменить клубную прописку.
Фото: РПЛ
По информации источника, Гулиев перейдет в "Ахмат".

Полузащитник Аяз Гулиев является воспитанником московского "Спартака". В 2017 году Гулиев выступал на правах аренды за "Анжи". В 2018 году с января по июнь Аяз был арендован "Ростовом", после чего донской клуб купил футболиста за 500 тысяч евро. Спустя полгода красно-белые выкупили Гулиева за 1 млн евро. В общей сложности за "Спартак" 25-летний футболист провел 26 матчей и забил 1 гол.

Летом прошлого года Гулиев перешел в "Арсенал". За туляков он сыграл в 24 матчах в РПЛ, отметившись в них одной голевой передачей. По итогам сезона-2021/22 "Арсенал" вылетел в ФНЛ.

Контракт Гулиева с "Арсеналом" рассчитан до лета 2023 года.

Источник: Чемпионат


Гулиев Ахмат Арсенал Тула Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится

Последние новости

Главный тренер сборной Польши не исключил, что Рыбус вернется в команду в будущем
Роналду может заменить Левандовски в "Баварии"
Источник: Аяз Гулиев перейдет в "Ахмат" 1
Гендиректор "Шахтера" заявил, что решение ФИФА по легионерам ударило по украинским клубам
СМИ: "Коринтианс" хочет вернуть в клуб защитника "Динамо" Бальбуэну
В ЦСКА сообщили, что Бруно Фукс продолжит восстановление в Бразилии из-за воспаления сухожилия 2
Ковтун - о Зиньковском в "Спартаке": сейчас акцент делается на российских футболистов, плюс есть хорошая перспектива 1 эксклюзив
"Ахмат" объявил о возвращении Ильина
Хаджикадунич не вернётся в Россию и может приостановить контракт «Ростовом»
Женская команда "Рубина" вылетела из Кубка России, не проведя ни одного матча
Адамов назвал любимую зарубежную команду
Зарема сравнила радость от трансфера Зиньковского в "Спартак" с возвращением Промеса 14
Новый главный тренер "Динамо" Йоканович стал дирижером оркестра (видео) 2
"Ростов" обыграл "Факел" в товарищеском матче
Йоканович объяснил, почему принял предложение возглавить "Динамо" 1
ВЭБ выйдет из капитала ЦСКА, когда получит предложение от достойного инвестора
Овечкин может сыграть за "Динамо" в матче с "Амкалом"
ФИФА расширила заявки сборных на чемпионат мира в Катаре
Дюков рассказал, есть ли основания сомневаться в готовности стадиона "Факела" к матчам РПЛ 1
Дюков – о Fan ID: мы с болельщиками не ругались, клубы делают ставку на семейную аудиторию 6
Зиньковский определился с игровым номером в "Спартаке" 1
РФС организует для учащихся краснодарских школ фестиваль с участием Быстрова и Игонина
СМИ: ЦСКА заинтересован в приобретении полузащитника "Бордо" Отавио
Зиньковский – о переходе в "Спартак": мечтаю стать чемпионом 27
Дюков – о решении ФИФА по легионерам в России: оно политическое и незаконное, компенсаций клубам нет 8
Переход в «Спартак» – шаг, на который Зиньковскому нужно было идти. Но просто Антону не будет 4
В ДОМ.РФ ответили на вопрос, перейдет ли ЦСКА под контроль компании 1
Осинькин – об уходе Зиньковского: он на другом уровне готовности после сезона, кандидат в сборную 1
СМИ: трансфер Зиньковского из "Крыльев Советов" обошелся "Спартаку" в 180 млн рублей 1
Источник: ВЭБ уйдет из ЦСКА к июлю 7
Все новости
-