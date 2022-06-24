"В сегодняшней ситуации прежде чем покупать таких игроков, надо думать. Для клуба должны быть защитительные контракты. Если легионеры будут востребованы в других командах, они будут покидать Россию. Такова действительность. А невостребованные игроки будут играть у нас", - цитирует Семина "СЭ".
Напомним, ранее стало известно, что Ян Кухта не вернется в расположение "Локомотива" из отпуска, который получил в связи с участием в матчах Лиги наций в составе сборной Чехии. Сообщалось, что причиной ухода футболиста являются семейные проблемы.
Ян Кухта перебрался в "Локомотив" в зимнее трансферное окно из пражской "Славии". В завершившемся сезоне он успел провести десять матчей в РПЛ и Кубке России, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Контракт форварда с "Локомотивом" действует до лета 2026 года.
Семин - об уходе Кухты из "Локомотива": надо думать, прежде чем покупать таких игроков
Экс-тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался об уходе Яна Кухты из стана москвичей спустя полгода после трансфера.
Фото: ФК "Локомотив"