"Готов ли Митрюшкин на роль второго вратаря? До конца с ним этот момент не обсуждали, но в перспективе он на это готов. Он понимает, что шанс всегда можно получить", - цитирует Терюшкова "СЭ".
Митрюшкин находится в "Химках" на просмотре – он принимает участие в сборах подмосковного коллектива. 26-летний голкипер провел предыдущий сезон в "Динамо" из Дрездена, которое по итогам кампании вылетело из второй немецкой Бундеслиги. Он вышел на поле в пяти играх национального первенства, в одной из них сохранил ворота команды в неприкосновенности.
Терюшков: в перспективе Митрюшкин готов к роли второго вратаря "Химок"
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков поделился мнением о перспективах в клубе вратаря Антона Митрюшкина.
Фото: ФК "Динамо" Дрезден