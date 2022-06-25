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Лаксальт: ФИФА приостанавливает контракты? И что? Я буду продолжать играть за "Динамо"

Защитник "Динамо" Диего Лаксальт заявил, что планирует продолжать выступать за бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"
"ФИФА приостанавливает контракты? И что? Я буду продолжать играть в "Динамо", - цитирует Лаксальта "Чемпионат".

Напомним, ранее ФИФА разрешила всем легионерам, которые выступают в РПЛ, приостановить контракты со своими клубами до конца июня 2023 года.

Защитник Диего Лаксальт перешел в "Динамо" летом прошлого года. В текущем сезоне 29-летний уругваец провел 16 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился. Контракт Лаксальта с бело-голубыми рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3,5 млн евро.


Лаксальт Динамо
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