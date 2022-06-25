"Отсутствие Диего на вчерашнем матче никак не связано с его желанием куда-то уйти. Он просто восстанавливается от травмы и пока не готов играть.
Что касается нового решения ФИФА, оно не влияет на Диего. Он останется в "Динамо" на следующий сезон", - цитирует агента Sport24.
Ранее стало известно, что ФИФА разрешила всем легионерам, выступающим в составе российских клубов, приостановить контракты со своими командами до конца июня 2023 года.
Лаксальт пополнил состав "Динамо" прошлым летом. В минувшем сезоне Российской Премьер-лиги уругвайский защитник вышел на поле в 14-ти матчах, но результативными действиями не отметился.
Агент Лаксальта рассказал, с чем связано отсутствие игрока в матче "Динамо" с "Амкалом"
Агент Ариэль Красоуски, представляющий интересы защитника "Динамо" Диего Лаксальта, высказался о будущем игрока в команде.
Фото: РПЛ