"Интерес "Зенита"? Со мной никто не контактировал. Я слышал разговоры на эту тему, но из петербургского клуба обращений не получал. Думаю, если кто-то чего-то хочет, то обратится ко мне напрямую. Есть ли переговоры между клубами? Я, конечно, не понимаю по-русски. Но уверен, что клуб бы мне сообщил об этом интересе. На данный момент мне ничего не сообщали", - цитирует Родриго "Чемпионат".
Напомним, ранее сегодня появилась информация, что "Зенит" и "Сочи" практически достигли договоренности о предстоящем трансфере Родриго в питерскую команду.
Родриго перебрался в "Сочи" летом прошлого года из португальского "Жил Висенте". В прошедшем сезоне бразилец провел 31 матч во всех турнирах, отметившись тремя голами и одной результативной передачей. Контракт Родриго с клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3,5 млн евро.
Родриго отреагировал на слухи о переходе в "Зенит"
Защитник "Сочи" Родриго прокомментировал информацию об интересе "Зенита".
Фото: ФК "Сочи"