По данным источника, одним из возможных сценариев для "Спартака" в ближайшее время является смена владельца. Сообщается, что клуб может выкупить компания "Евраз", одним из главных акционеров которой является экс-владелец "Челси" Роман Абрамович. При этом отмечается, что смена владельца точно не произойдет в ближайшее время.
Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что Леонид Федун и Зарема Салихова могут отойти от управления "Спартаком". После этого Леонид Федун официально покинул пост вице-президента "Лукойла".
"Спартак" финишировал на десятом месте в турнирной таблице РПЛ. Кроме того, красно-белые стали победителями Кубка России.
Источник: РБ Спорт
Источник: компания "Евраз", акционером которой является Абрамович, может купить "Спартак"
У "Спартака" может смениться владелец.
Фото: ФК "Спартак"