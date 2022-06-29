"Сейчас никто не понимает, для чего нужен Fan ID. Кто-то говорит про ЧМ-2018, так тогда мы боролись против международного терроризма. А в России хулиганов нет, когда вообще были у нас хулиганы? Фанаты и так в группе, они покупают абонементы и оставляют свои данные, их видят камеры", - цитирует функционера "Чемпионат".
Начиная с 1 июня 2022 года, каждому, кто хочет посетить спортивные мероприятия, требуется оформить паспорт болельщика – это требование Закона о введении Fan ID на территории России. В ответ фанаты "Динамо" и ЦСКА объявили, что намерены бойкотировать игры команд в предстоящем сезоне. К слову, активная часть фанатов "Спартака" перестала посещать матчи красно-белых со второй части минувшей кампании.
Созин – о Fan ID: никто не понимает, для чего он нужен – в России хулиганов нет
Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о введении Fan ID в России.
Фото: "Чемпионат"