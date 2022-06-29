Перед матчем за Суперкубок России "Зенит" - "Спартак" в Санкт-Петербурге выступит певица МакSим, сообщают СМИ. По данным источника, она исполнит популярную в среде фанатов красно-белых песню "Знаешь ли ты". Также сообщается, что "со стороны сине-бело-голубых" выступит петербуржская группа "Ленинград" с песней "В зените".
Напомним, что "Зенит" и "Спартак" встретятся в матче за Суперкубок страны 9 июля, игра пройдет на "Газпром Арене" и начнется в 19:00 по московскому времени.
Источник: "РБ Спорт"
СМИ: перед матчем Суперкубка России "Зенит" - "Спартак" в Санкт-Петербурге выступит певица МакSим
По данным источника, перед матчем за Суперкубок России 9 июля с популярным среди фанатов "Спартака" хитом выступит поп-певица МакSим.
Фото: "Спорт-Экспресс"