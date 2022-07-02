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Бывший тренер ЦСКА: Акинфеев - это член тренерского штаба армейцев

Бывший тренер ЦСКА Григорий Бабаян, входивший в штаб экс-главного тренера армейцев Алексея Березуцкого, рассказал о влиянии капитана команды Игоря Акинфеева на атмосферу внутри коллектива.
Фото: ПФК ЦСКА
"Акинфеев - настоящая живая легенда. От него очень многое зависит. В плане атмосферы он важнейший человек.

В клубе я его называл играющим тренером. Игорь - это реально член тренерского штаба. Я всегда говорил: "Игорь Владимирович, ты чего там сидишь? Давай за наш стол, это твое место", - приводит слова Бабаяна "СЭ".

Вратарь Игорь Акинфеев в завершившемся сезоне провел 31 матч во всех турнирах, в которых пропустил 30 мячей, в 13 играх он оставлял свои ворота "сухими". Контракт 36-летнего голкипера с армейцами рассчитан до лета 2024 года, портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 млн евро.

Летом ЦСКА возглавил Владимир Федотов, ранее работавший в "Сочи". На этом посту он сменил Алексея Березуцкого. В 1-м туре нового сезона РПЛ ЦСКА сыграет с "Уралом".


ЦСКА Акинфеев Бабаян
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